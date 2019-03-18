Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Vezirköprü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vezirköprü Köprülüler Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Belediye Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi.

Burada, şiirler okundu, Çanakkale türküleri seslendirildi. İlkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Programın sonunda öğrenciler tarafından canlandırılan "Hey Onbeşli" ağıtı katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.


Anma töreninin ardından Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak ve beraberindeki protokol üyeleri ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Mezarlık ziyaretlerinin ardından Bedesten içi tarihi restoranda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları onuruna yemek verildi.

Etkinliklere Kaymakam Kurnaz, Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Vezirköprü, Çanakkale, Güncel
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