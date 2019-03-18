Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesindeki törende, Kaymakam Lokman Düzgün ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program, Nurdağı Şehitliği'nde devam etti. Burada da dua edildi ve protokol üyeleri, şehit yakınlarına çiçek takdim etti.

Daha sonra Kaymakamlık Konferans Salonu'nda devam eden programda, Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler sergilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:13 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Çanakkale, Güncel
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