18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Gümüşhacıköy ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhacıköy ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan programa Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, şehit ve gazi aileleri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Program, daha sonra Gümüşhacıköy Öğretmenevi Konferans Salonu'nda devam etti.



Ülkü Ortaokulu Öğretmeni İsa Kaşıkçı, yaptığı konuşmada, tarihin eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.



Günün anlamına uygun şiirlerin okunmasının ardından piyes sahnelendi, oratoryo seslendirildi.



Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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