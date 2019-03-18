18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.



Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Temsilciliğini ziyaret etti.



Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi Başkanı Galip Yaman ve Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Bekar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.



Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Pişkin, Başkan Şahin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



Tosya İlçe Müftüsü Eyüp Demir tarafından şehitler için okunan hatimlerin duasının yapılmasının ardından program sonra erdi.



Törenlere, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Şenpazar



Şenpazar ilçesindeki program Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Buradaki törenin ardından Şenpazar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda şehitleri anma programı düzenlendi.





Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve oratoryonun seslendirildiği programa, Kaymakam Orhan Yalını, Belediye Başkanı Cem Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Gürakan, Gazi Ahmet Dal ve vatandaşlar katıldı.



İhsangazi



İhsangazi ilçesindeki program Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Buradaki törenin ardından Şehit Orhan Cengiz Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda şehitleri anma programı düzenlendi.



Programın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Programlara, Kaymakam Vekili Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Zühtü Danacı, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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