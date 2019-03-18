18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Seferihisar'da tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Seferihisar'da tören düzenlendi.



Seferihisar Garnizon Şehitliği'nde yapılan tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.



Törene, Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Sel ve Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Özata da katıldı.



Tören, şehit mezarlarına çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

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