Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

2 saat önce

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, "Hiçbir etnik köken ayrımı olmaksızın millet olarak, imkansızlıklar içindeyken bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız." ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı, System.String[]
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, "Hiçbir etnik köken ayrımı olmaksızın millet olarak, imkansızlıklar içindeyken bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız." ifadelerini kullandı.

Çelebi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik aşamalarından biri olan Çanakkale Savaşı'nın ve Türk milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zaferin, milletin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan, kahramanlık ve fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı prestij ve azim mücadelesi olduğunu vurgulayan Çelebi, mesajında şunları kaydetti:

"Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Çanakkale'de başarıya ulaşan kolektif ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale Savaşı'nda Türk Milleti'nin çelikleşmiş bir iman ile yüksek vatan sevgisi ve bağımsızlık isteği doğrultusunda verdiği bu emsalsiz mücadele, Türk'ün vatanının bütünlüğü için gerektiğinde neleri göze alabileceğinin en önemli ispatıdır. Hiçbir etnik köken ayrımı olmaksızın millet olarak, imkansızlıklar içindeyken bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:55 Kaynak: AA

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