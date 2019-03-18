18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Kavak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Recep Koşal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.



Kahramanlık şiirlerinin okunmasının ardından şehitlik ziyaret edildi, kabirlerde dualar okundu.



Anma törenleri Kavak İmam Hatip Ortaokulu tarafından Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.



Törene, Kaymakam Recep Koşal, Kavak Belediye Başkan Vekili Osman Aziret, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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