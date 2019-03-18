Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

'Şehitlerimizi Anma Günü" vesilesiyle Portsmouth Türk Deniz Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.

'Şehitlerimizi Anma Günü" vesilesiyle Portsmouth Türk Deniz Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törende Türkiye'nin Londra büyükelçisi Ümit Yalçın ile Gosport Belediye Başkanı Diane Furlong da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Ümit Yalçın, Türkiye, Portsmouth, Güncel
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