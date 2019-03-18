18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
1 saat önce
'Şehitlerimizi Anma Günü" vesilesiyle Portsmouth Türk Deniz Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.
'Şehitlerimizi Anma Günü" vesilesiyle Portsmouth
Türk Deniz Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törende Türkiye
'nin Londra
büyükelçisi Ümit Yalçın
ile Gosport Belediye Başkanı Diane Furlong da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:01 Kaynak: AA
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