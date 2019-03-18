Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Taşova'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Taşova'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


İlçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığından Astsubay Çavuş Ahmet Turan Özerden günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Çanakkale öyle bir destandır ki asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale Savaşı'na baktığımızda kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden tüm insanımız bu savaşta bir şekilde rol almış ve vatanını canı pahasına savunmuştur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. "dedi.


İkinci program, Belediye Düğün Salonu'nda Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlendi.

Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Program öğrenciler tarafından hazırlanan, "Kan ile Yıkanan Topraklar-Bekir adlı" oyunun sahnelenmesi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Taşova, Çanakkale, Güncel
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