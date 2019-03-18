Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hava Şehitliğine çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Belediye Başkanı Alp Kargı
, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Şehitlik defterini imzalayan Demirkale, "Türk milleti şehitlerini asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacak, ülkemizi hak ettiği yarınlara mutlaka taşıyacağız." dedi.
Törenin sonunda İlçe Müftüsü Mustafa Altun
eşliğinde katılımcılar, şehitler için dua ederek kabirlere karanfil bıraktı.
Şehitlikteki törenin ardından Akif Gülle
Kültür Merkezi'nde Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanan program izlendi.