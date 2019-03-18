Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hava Şehitliğine çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Demirkale, "Türk milleti şehitlerini asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacak, ülkemizi hak ettiği yarınlara mutlaka taşıyacağız." dedi.

Törenin sonunda İlçe Müftüsü Mustafa Altun eşliğinde katılımcılar, şehitler için dua ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlikteki törenin ardından Akif Gülle Kültür Merkezi'nde Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, Çanakkale, Güncel
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