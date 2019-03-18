Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

33 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında İngiltere'nin Poursmouth kentindeki Türk Deniz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında İngiltere'nin Poursmouth kentindeki Türk Deniz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

1850 yılında eğitim için geldikleri İngiltere'nin Poursmouth şehrinde salgın hastalık sebebiyle hayatını kaybeden 26 Osmanlı bahriyelisinin ebedi istirahatgahı Türk şehitliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tunalı, Gosport Belediye Başkanı Diane Furlong ile sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre şehirlerden gelen çok sayıda vatandaş da törende yer aldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlikteki kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:02 Kaynak: AA

İngiltere, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:35:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]