18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin ve Trabzon'da tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin ve Trabzon'da tören düzenlendi.



- Trabzon



Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Ardından Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.



Burada Kur'an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi, saygı atışı yapıldı.



Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.



Trabzon'da bulunan çeşitli okul ve kreşlerde eğitim gören öğrencilerin şehit kabirlerini ziyaretinde dua edildi İstiklal Marşı okundu. Törene katılan polis ve askerler, çocuklarla yakından ilgilendi.



Tören daha sonra Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde devam etti.



Burada konuşan Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca, birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Deniz Albay Bünyamin Dayıoğlu ise Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan konuşma yaptı.



Tören lise öğrencilerinin tiyatro gösterisiyle son buldu.



Öte yandan, gazi ve şehit yakınlarından oluşan bir grup genç Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan kıyafetler giyerek, Uzunsokak'tan Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gençler, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.



Yürüyüşü düzenleyenlerden Kemal Bektaş, 18 Mart ruhunu yaşatmak için bir organizasyon yaptıklarını belirterek, vatandaşların da bu durumu ilgiyle karşıladıklarını ifade etti.



Organizasyonda yer alan Taner Mumcu da, ağabeyinin 2016 yılında şehit olduğunu belirterek, şehitlik mertebesinin önemine değindi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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