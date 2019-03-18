18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

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Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene

Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz