Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

22 dakika önce

ABD'nin başkenti Washington'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
ABD'nin başkenti Washington'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen ve Büyükelçi Serdar Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı törene, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, askeri ataşelikte görevli askerler, büyükelçilik personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Büyükelçi Kılıç ve askeri erkanın Atatürk büstüne çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatibi Ali Tos, Kuran-ı Kerim okudu.

Yapılan konuşmalarda Çanakkale destanının Kurtuluş Savaşı'na ilham kaynağı olduğu vurgulandı.

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda ile terör saldırılarında şehit olan asker, polis, diplomatlar ve 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Törende Tük askeri ataşeliği ve ardından Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı sunum ile Çanakkale destanını anlatan kısa film izlendi.

Törenle ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Büyükelçi Kılıç, "18 Mart Şehitler Gününü, Çanakkale Deniz Savaşları'nın 104. yıl dönümünü ve İstiklal Marşı'mızın yazarı, ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Vaşington'daki vatandaşlarımız, Türkiye'nin dostları ve Büyükelçiliğimiz mensuplarının katıldıkları törenle andık." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Washington, Çanakkale, Güncel
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