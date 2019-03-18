Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

12 dakika önce

Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Şükrüpaşa İlköğretim okulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, bando eşliğinde taşıdıkları bayraklarla Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Anıt önüne gelen vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşe, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Edirne, Çanakkale, Güncel
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