18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
12 dakika önce
Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.
Edirne
'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.
Şükrüpaşa İlköğretim okulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, bando eşliğinde taşıdıkları bayraklarla Saraçlar Caddesi
'ndeki Atatürk
Anıtı'na yürüdü.
Anıt önüne gelen vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Yürüyüşe, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk
Çakır ve Hakan İşcan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaş katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:28 Kaynak: AA
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