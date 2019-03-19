Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

19 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Seferihisar'da yürüyüş gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Seferihisar'da yürüyüş gerçekleştirildi.

Çolak İbrahim Bey Mahallesinden başlayan yürüyüş, Temel Cingöz Caddesi ve Atatürk Caddesi istikametinden çarşı merkezine kadar sürdü.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, AK Parti Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı'nın da katıldığı yürüyüşte birlik beraberlik mesajları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:21 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Seferihisar, Çanakkale, Güncel
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