18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
19 dakika önce
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Seferihisar'da yürüyüş gerçekleştirildi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Seferihisar
'da yürüyüş gerçekleştirildi.
Çolak İbrahim Bey Mahallesinden başlayan yürüyüş, Temel Cingöz Caddesi ve Atatürk Caddesi
istikametinden çarşı merkezine kadar sürdü. CHP İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
, CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin
, AK Parti
Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı
'nın da katıldığı yürüyüşte birlik beraberlik mesajları verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:21 Kaynak: AA
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