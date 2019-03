18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Sakarya Valiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Sakarya Valiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.



Serdivan ilçesindeki bir restoranda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, Kur'anı-ı Kerim tilaveti yapıldı.





Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, programa katılanlara teşekkür etti.



Bin yıldır üzerinde yaşanan bu topraklarda bugün hür ve özgür bir şekilde yaşanabiliyorsa mukaddesat koruma, namus muhafaza altındaysa minarelerde ezanlar okunabiliyorsa gönderlerde bayraklar dalgalanabiliyorsa bunun gizli kahramanlarının olduğunu belirten Vali Nayir, şunları kaydetti:



"Bu kahramanlar, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar, Sakarya'dan Kıbrıs'a, terörden 15 Temmuz'a kadar canlarını bu değerler uğruna vermiş olan şehitlerimizdir. Yine can vermeye hazır olduğunu gösteren gazilerimizdir. Bizler onlar sayesinde bu güzellikleri yaşıyoruz. Millet, her bir fert olarak şehit ve gazilerimize duyacağımız minnetimiz var, onları rahmetle anıyoruz. Bize düşen onların uğruna can verdikleri değerleri baş tacı etmek olmalı. Bizler onların uğruna can verdikleri konularda can vermeye hazır olduğumuzu hissetmeliyiz. Bizler yeni neslin de yine onlar gibi bu mukaddes değerlerin kıymetini bilen, gerektiğinde can vermeye hazır bir nesil olması için de çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Ebediyete intikal etmiş olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyorum."



Program, yemeğin ardından yapılan duayla sona erdi.



Programa, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Müftüsü İhsan Açık, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene

Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı

Yeni Zelanda Katliamcısı ile Rahip Brunson'ın Bağlantısının Olduğu İddia Edildi

MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor