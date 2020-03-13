18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Meydanı, İskele Demokrasi Meydanı ve Kordon Boyu'na kurulan stantlarda hazırlanan sıcak tatlılar ücretsiz olarak dağıtıldı.

İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde de Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu tarafından "Deniz Zaferi" konseri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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