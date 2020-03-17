18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, başta Çanakkale'de olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçikler ile vatandaşları minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

Arslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale savaşlarının ve elde edilen kutlu zaferin, tarihte çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, ülkenin birliği ve bütünlüğüne sahip çıkma konusunda milletin kararlı ve onurlu duruşunun timsali, sıradan bir hatırlayış değil tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruş olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Asırlar önce Çanakkale cephesinde yedi düvele karşı vatanımızı nasıl koruduysak, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de aynı ruhla ve bilinçle vatanımızı canımız ve kanımız pahasına nasıl savunduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. Ülkemizi bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen düşmanlar, 105 yıl önce Çanakkale'de nasıl çaresiz kaldılarsa 15 Temmuz gecesi de aynı çaresizliği yaşadılar."

Arslan, 15 Temmuz'da vatanı ele geçirmek isteyen hainlere karşı milletin, kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle tek vücut olup meydanlara döküldüğüne, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper ederek bu uğurda şehit ve gazi olduğuna dikkati çekerek, "15 Temmuz gecesi sadece hain FETÖ'cüler değil bütün dünya, Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını bir kere daha görmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş olarak, yürütülen bütün terörle mücadele operasyonlarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerine işaret eden Arslan, Balıkesir'in Havran ilçesinde, Çanakkale Zaferi'nin en büyük kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın adını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak için Hak-İş/Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulunu hizmete açtıklarını anımsattı.

Arslan, açıklamasında "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Çanakkale olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimiz ile vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.