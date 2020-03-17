18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesaj ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesaj ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutladı.


Başkan Ünverdi, mesajında, "Milletimizin istiklal ve istikbali için genç yaşlı, kadın erkek demeden mücadele vererek tarihe altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutuluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.


Adnan Ünverdi, mesajın devamında ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türkiye tarihinde çok ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak, "Bu savaş yokluk ve imkansızlıklarla mücadele ederken düşmana karşı verilen destansı mücadelenin bir nişanesidir. Seyit Onbaşı'nın 276 kilogram ağırlığındaki mermiyi tek başına sırtlayıp topun ağzına yerleştirmesi, Nusret Mayın Gemisindeki askerlerin devriye gezen düşman donanmalarına yakalanmadan denize mayın döşemesi ve kadın çocuk demeden herkesin vatan toprağını korumak için verdiği mücadele dillere destan olmuştur" ifadelerine yer verdi.


Türk Milleti'nin "Çanakkale geçilmez" diyerek dünyaya haykırdığı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" emri ile büyük bir zaferin kazanıldığını hatırlatan Ünverdi'nin mesajında, "Bu millet tarihini kanla yazmıştır. Söz konusu vatan olduğunda gerisi teferruattır, anlayışıyla milletimiz her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir. Milletimiz ülkemizin bekası ve bağımsızlığı için ölüme koşar adım gitmiştir. Biz de bu milletin her bir ferdi olarak gerektiğinde aziz vatanın birlik ve bütünlüğü için ülkemizin değerlerinin savunulmasında, gözümüzü kırpmadan seve seve canımızı feda etmeye hazırız. Bu duygularla Çanakkale zaferinin 105. yılını bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" denildi. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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