18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet konusunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza kadar hatırlatacağını belirterek, "Aziz Türk milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet konusunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza kadar hatırlatacağını belirterek, "Aziz Türk milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ülkemiz üzerine oynanan oyunu bozuyor. Bizler, vatan toprakları altında kefensiz yatanları unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Baran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğini vatan sevgisinde birleştirmesiyle toprak bütünlüğünün muhafaza edildiğini bildirdi.

Bugün de aynı vatanseverlerin Türkiye sınırları içinde ve dışında, devleti ve milleti yaşatmak için mücadele ettiğini vurgulayan Baran, "Tarihimiz, bu toprakları vatan yapabilmek ve vatan olarak koruyabilmek için kahraman milletimizin verdiği mücadelelerin de tarihi. 105'inci yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza kadar hatırlatacak bir zaferdir. Dünyanın en güçlü donanmaları Çanakkale Boğazı'ndan kolayca geçip gidebileceklerini zannettiler ancak karşılarında göğsünü siper etmiş, canını vatanına sorgusuz sualsiz feda etmek için hazır Mehmetçikleri buldular. 18 Mart 1915, düşman gemilerinin Çanakkale'nin serin sularına gömüldüğü gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılığın Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşlediğine dikkati çeken Baran, Türk ordusunun, Çanakkale'yi geçirmediği gibi yurdunu da çiğnetmediğini hatırlattı.

Baran, Türk askerinin her siperde ayrı bir destan yazdığını ve dünya tarihinin sayfalarına "Çanakkale geçilmez" sözünü bir daha silinmemek üzere yazdırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu topraklar Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda milletin kanı ile sulanarak nasıl vatan olduysa bugün de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı harekatlarında ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yapılan her saldırıda göğsünü siper eden aynı vatanseverler sayesinde varlığını sürdürüyor. Yetiştirdiğimiz cesur evlatlar sayesinde al bayrağımız vatan semalarında özgürce dalgalanıyor. Tarih boyunca birçok defa bu toprakları ele geçirmek, bölüp parçalamak isteyenler oldu. Bugün de çeşitli senaryolarla aynı film çekilmek isteniyor. Aziz Türk milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ülkemiz üzerine oynanan oyunu bozuyor. Bizler, vatan toprakları altında kefensiz yatanları unutmadık, unutmayacağız. Bize bu toprakları vatan yapanları her zaman minnetle yad edeceğiz. Çanakkale ruhuna her zaman sahip çıkacağız. Asırlardır bu topraklarda şehit olan Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bu topraklarda huzur içinde uyusunlar."

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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