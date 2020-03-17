18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, tarihin şanlı sayfalarına altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşarken, canlarını vatanı ve bağımsızlığı koruma uğrunda feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

18 Mart 1915'te Gelibolu Yarımadası'nın dünyanın silah ve teçhizat bakımından en üstün ordularının saldırıları karşısında Türk askerinin büyük bir kahramanlık destanı yazdığı amansız bir ölüm kalım mücadelesine sahne olduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Mahşer gününü andıran bu varlık yokluk mücadelesinde ayak bastığı her karış toprağı kanlarıyla sulayan atalarımız, kibir abidesi olan müstevli güçlere ve tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirtmiştir. Asırlar boyunca mukaddes değerleri uğrunda ölümü hiçe sayma fedakarlığını şiar edinmiş bu aziz milletin evlatları, Çanakkale'de bir kez daha ortaya koyduğu bu ruhu İstiklal Harbi'nde de göstermiştir. Devletimizin bölücü terör örgütleriyle on yıllardır devam eden mücadelesinde askerimizin, jandarmamızın ve polisimizin sergilediği cansiperane mücadelede, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyen işbirlikçi hainlere karşı milletimizin eşsiz kıyamında bizlere güç veren ilham kaynağı Çanakkale ruhu olmuştur."

Devletin ilelebet payidar kalması, şanlı bayrağın yurdun semalarında özgürce dalgalanması, ezan seslerinin minarelerden her daim yankılanması, vatan toprakları üzerinde daima bir ve beraber olarak kardeşçe yaşayabilmek için Türk askerinin Çanakkale'de ortaya koyduğu kahramanlık ruhunu yüreklerde yaşatma azminde olduklarını belirten Baruş, "Bin yılı aşkın süredir bu toprakları kanlarıyla bizlere yurt yapan aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes mirası layıkıyla korumak ve gelecek nesillerimize gurur duyacakları bir ülke bırakmak için var gücümüzle mücadele etmek bugünkü nesiller olarak üzerimizdeki en önemli sorumluluktur. Bugün vesilesiyle, aziz milletimize Çanakkale ruhunu armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin geleceği uğrunda canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, muhterem Malatya halkına sağlık ve huzur dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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