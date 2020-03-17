18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş mesajında, tarihten silinmek istenen bir milletin tüm zor şartlara ve yokluğa rağmen vatanın bağımsızlığı için canı pahasına çarpışarak "Çanakkaleyi geçilmez kılan" kahraman ecdadın yazdığı zaferin 105. yıl dönümünün onur ve gururunun yaşandığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, çağın en modern silahları ile kuşanmış düşman gücü karşısında, Türk milletinin vatanı, dini, istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğinin, neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu anlatan Arslantaş, tarih boyunca birlik ve beraberlik içerisinde birçok zorluğun üstesinden gelen ve tarihe yön veren milletin, esaret altında yaşamayı asla kabul etmediğini, canından bile aziz bildiği kutsal vatan topraklarını dün olduğu gibi bugün de yarında canı ve kanı pahasına korumaya devam edeceğini kaydetti.

Arslantaş, mesajında şunlar yer verdi:

"Bin yıldır bu toprakları kanlarını dökerek ve canlarını vererek bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu mukaddes emaneti korumak, yüceltmek ve gelecek nesillerimize güven içerisinde yaşayacakları daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi'ni ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."