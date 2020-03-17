Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün dünyaya açıkça ilanı olduğunu kaydetti.

Apaydın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin, bağımsızlık için verilen başarılı bir mücadele olmasının yanı sıra Türk milletinin dayanışmasının, birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu belirten Apaydın, "Aziz milletimizin ağır şartlar altında mücadele vererek kazandığı Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün dünyaya açıkça ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adım olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak bugün geldiğimiz noktayı en başta, vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen, kardeşliğin en güzel örneğini bu birlik ve beraberlik ruhuyla veren kahraman şehitlerimize borçluyuz. Türkiye şoförler ve otomobilciler camiası adına bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz."