18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, "Bugün, mazisi insanlık tarihi ile başlayan milletimizin, üzerinde yaşadığı toprakları vatan yapma, milli varlığımızı sürdürme, bağımsızlık, insanlık ve barış ideali uğruna verdikleri mücadelenin, Çanakkale'de ete ve kemiğe büründüğü bir zaferin yıl dönümünü hep birlikte, milletçe yad etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişini sergileyen Çanakkale'nin dün olduğu gibi bugün de Türkiye üzerinde plan kuranlar için ders olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Salih Ayhan, Çanakkale, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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