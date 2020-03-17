18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, " Çanakkale Zaferi, topraklarımızı işgal ve Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen, üstün silah gücüne sahip devletlere karşı kazanılmış, şanlı tarihimize altın harflerle yazdığımız büyük bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

"Topraklarımızı işgale niyetlenen düşman kuvvetleri Çanakkale'nin geçilmezliğini en başta denizde görmüştür." diyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu uğurda milletimiz, on binlerce Mehmetçiğini şehit vererek Çanakkale sularını al kırmızıya boyamıştır. Sonuçta ortaya, bugün gururla andığımız ve mevcudiyetiyle güzelim cennet vatanımızda hayat bulduğumuz Çanakkale Destanı çıkmıştır. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Türk milleti bugün de aynı şevk ve heyecanla zamanı geldiğinde vatanı ve milleti için canını ve kanını vermeye hazırdır. Zaferin 105. yıl dönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum."

Hilmi Bilgin, Çanakkale, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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