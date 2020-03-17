18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin bir milletin varlığını ve bağımsızlığını devam ettirme mücadelesinin güzel bir örneği olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatanını ve bağımsızlığını canından çok seven Türk milleti, 'Çanakkale geçilmez' diyerek göğsünü siper etmiş, tüm imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşında, Kore'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve en son 15 Temmuz kalkışmada bu asil ruh, büyük bir imanla ve inançla eşsiz bir mücadele vererek birçok kahramanlık destanını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Bizlere düşen görev, şanlı tarihimizden ders alarak her karışı kanla sulanmış aziz vatanımızı korumak ve gelecek nesillere miras olarak bırakmak, birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışarak vatanımıza sahip çıkmak olmalıdır. Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında, milletin kaderini değiştiren, birlik ve beraberlik ruhunun en açık dışa vurumlarından olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla karşıladıklarını aktardı.

Milli iradesine pranga vurulamayacağını 18 Mart Çanakkale Zaferi gibi nice kahramanlık destanlarıyla dünyanın hafızasında yer edinen Türk milletinin akademisyenleri olarak, aydınlık gelecek idealiyle çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Kar, "Medeniyetlerin bilimle yükseldiği bu dönemde, milli bilinci yüksek, çalışkan ve dürüst öğrenciler yetiştirmek gayesiyle hareket ederek Türk medeniyetini en yukarıya taşıma gayretimiz de her zaman canlı kalacaktır. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ile anıyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ise mesajında, Türk ordusunun Çanakkale cephesinde verdiği mücadelenin yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkilediğine dikkati çekti.

Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusunun üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullandığını anımsatan Adem, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit oldu. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği onurlu mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da 'Çanakkale geçilemez' ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi minnetle anıyorum."

Çanakkale, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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