18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda bu yıl sadece çelenk sunma töreni yapılacağını belirtti.

Bu cennet vatanı ve şanlı bayrak uğruna ölmeyi tercih eden ecdat için tören alanında veya mezar başında olamayacaklarını ancak dualarla manevi ruhaniyetlerini yad edeceklerini aktaran Sezer, "Çanakkale Deniz Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır.

Aziz milletimiz, yokluklar ve imkansızlıklar içinde sarsılmaz inancı ve mücadelesi sonucu zaferle sonuçlanan savaşta 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kazımıştır." ifadelerini kullandı.

Sezer, Çanakkale Zaferi'nin inancın, fedakarlığın ve azmin sembolü olduğuna dikkati çekerek, Çanakkale dağları ve taşlarının şüheda gövdesine büründüğü yer olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir.

Milletimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanlara karşı, ebedi varlığımızın teminatı kahraman ecdadımızın sahip olduğu aynı ruh ve anlayışla vatanını korumak için bugünde canı ve kanı pahasına mücadelesini sürdürmektedir.

Bu vesileyle 105 yıl önce bu vatanın selameti için Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve vatan müdafaasının söz konusu olduğu her noktada bugüne kadar canını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."