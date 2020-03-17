18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Çanakkale, yurdun dört bir yanından gelen yüz binlerce vatan evladının, istiklal ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yerdir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, " Çanakkale, yurdun dört bir yanından gelen yüz binlerce vatan evladının, istiklal ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yerdir." ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Şahin, inancın, fedakarlığın ve azmin sembolü olan Çanakkale Zaferi'ni büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

Şahin, Çanakkale Zaferinin insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Çanakkale, yurdun dört bir yanından gelen yüz binlerce vatan evladının, istiklal ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yerdir.

Çanakkale Savaşı bir vatan müdafaasıdır. Bir vatana sahip olmanın en büyük izzet olduğunu bilenlerin bu mücadelesini bütün yönleriyle anlamak ve gelecek nesillere anlatmak çok önemlidir. Şanlı ecdadımıza karşı mesuliyetlerimizin şuuruyla Çanakkale'nin hatırlattığı değerlerden, ortaya koyduğu manadan vazgeçmeyecek ve bu vatanı imanla sevmeye devam edeceğiz."

Ankara Valisi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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