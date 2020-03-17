18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılca, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin vatanı, bayrağı, özgürlüğü, hürriyet ve istikbali tehlike altına girdiğinde, ölümü bile seve seve göze alarak neleri başarabileceğinin bütün dünyaya ispatı olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirten Kılca, şunları kaydetti:

"18 Mart 1915'te milletimizin yeniden dirilişine vesile olan Çanakkale Zaferi, askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve kararlılığın adıdır. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen yedi düvele varlığını bir kez daha kanıtladığı eşsiz bir başarıdır. 250 bini aşkın şehidimiz ve 100 binlerce gazimiz, adlarını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bizlere bu vatanı emanet eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."

Hasan Kılca, Çanakkale, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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