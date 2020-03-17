18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına koruduğunu belirtti.

Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin, devletin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletin gönlünde yaşamaya devam edeceğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonrakilere devretmektir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyoruz ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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