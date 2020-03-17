18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

18 Mart tarihinin vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin hatırasını canlı tutmak, sonraki nesillere aktarmak amacıyla Şehitler Günü olarak kabul ve ilan edildiğini hatırlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Dün 'Çanakkale geçilmez' diyen iradenin mirasçıları olan bizler, bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aziz milletimiz, kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdığı kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, bizlerin en önemli görevidir."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mesajında, vatan için canını defa eden kahramanların asla unutulmayacağını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin en önemli güç olduğunu ve bu birlikteliğin Çanakkale'de en iyi şekilde gösterildiğini belirten Büyükkılıç, "Bugün de aynı inançla bu vatana göz dikenlere karşı mücadele ediliyor. Bugün üzerinde rahatça yaşadığımız topraklar, kahraman şehitlerimizin bizlere mirası. Mirasımıza sahip çıkmak ve bunu genç nesillere aktarmak vatanımız için canlarını feda etmiş olan ecdadımıza borcumuzdur. Bu bilinçle birlik ve beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız. Toprağımıza o gün göz diken şer güçler bugün de saldırılarını farklı şekillerde sürdürüyor. Ancak bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Dün olduğu gibi ne bugün ne de yarın birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise mesajında, 1915 yılında yazılan kahramanlık destanının ebediyete kadar Türk milletini gururlandırmaya devam edeceğini belirtti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da dünyaya damga vuran önemli zaferlerden birinin de Çanakkale Zaferi olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.