18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

6 saat önce

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı, System.String[]

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

18 Mart tarihinin vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin hatırasını canlı tutmak, sonraki nesillere aktarmak amacıyla Şehitler Günü olarak kabul ve ilan edildiğini hatırlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Dün 'Çanakkale geçilmez' diyen iradenin mirasçıları olan bizler, bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aziz milletimiz, kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdığı kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, bizlerin en önemli görevidir."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mesajında, vatan için canını defa eden kahramanların asla unutulmayacağını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin en önemli güç olduğunu ve bu birlikteliğin Çanakkale'de en iyi şekilde gösterildiğini belirten Büyükkılıç, "Bugün de aynı inançla bu vatana göz dikenlere karşı mücadele ediliyor. Bugün üzerinde rahatça yaşadığımız topraklar, kahraman şehitlerimizin bizlere mirası. Mirasımıza sahip çıkmak ve bunu genç nesillere aktarmak vatanımız için canlarını feda etmiş olan ecdadımıza borcumuzdur. Bu bilinçle birlik ve beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız. Toprağımıza o gün göz diken şer güçler bugün de saldırılarını farklı şekillerde sürdürüyor. Ancak bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Dün olduğu gibi ne bugün ne de yarın birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise mesajında, 1915 yılında yazılan kahramanlık destanının ebediyete kadar Türk milletini gururlandırmaya devam edeceğini belirtti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da dünyaya damga vuran önemli zaferlerden birinin de Çanakkale Zaferi olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi         
15:22
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]