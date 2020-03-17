18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, bugün istiklal ve bağımsızlığın simgesi, dünya tarihine bambaşka bir yön veren Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılını kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmeyi, Türk bayrağının göklerde özgürce dalgalanmasını şehitlere borçlu olduklarını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu vatan bizlere şehitlerimizin armağanıdır. Çanakkale ile Türk'ün gücü, yürekliliği ve büyüklüğü bütün dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle aziz milletimizin vatan topraklarını korumak için en güç koşullar altında savaştığı, canlarını ortaya koymaktan çekinmediği, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin simgesi olan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı zaferin üstünden bir asır geçse de zaferimiz ve onları gerçekleştiren kahramanlar asla unutulmayacaktır."

Altuğ, tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak şehitlerin emanetine kararlılıkla sahip çıkıp ülkenin hak ettiği seviyelere taşınması için gayret ettiklerini vurguladı.

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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