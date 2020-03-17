18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, tüm imkansızlıklara rağmen, iman, azim ve kararlılıkla Çanakkale'de yakılan meşalenin, Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlatmaya sonsuza kadar devam edeceğini belirtti.

Şanlı tarihinde istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutarak bunun için büyük bedeller ödeyen Türk milletinin Çanakkale'de yedi düvele meydan okuduğunu, dönemin en modern ordularını dize getirerek, tarihin akışını değiştirip şanlı bir destan yazdığını ifade eden Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin yenilmezliğini, cesaretini, azmini tüm dünyaya kanıtladığı, bağımsızlığı için nasıl küllerinden doğabileceğini gösterdiği bu zafer 105 yıldır, bizim rehberimiz olmaya devam etmektedir. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu cennet topraklar; daha nice evlatlar yetiştirmeye devam edecektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine göz diken karanlık güçler, dün olduğu gibi bugün de emellerine asla ulaşamayacaktır. Rengini şehitlerimizin aziz kanından alan Türk bayrağı, sonsuza kadar göklerde dalgalanmaya devam edecek; Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum"

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Çanakkale Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 18 Mart, aynı zamanda aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Şehitleri Anma Günü olarak kabul ve ilan edilmiştir. Bu vesile ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."