18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaarslan, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu ruhun hep canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Çanakkale'nin, dönemin en büyük küresel gücüne karşı, kanı ve canı ile vatan topraklarını mühürleyen Türk milletinin asalet mücadelesi olduğunu belirten Karaarslan, şunları kaydetti:

"Yedi düvele karşı imanıyla düşmana 'dur' diyen Malazgirt'te Alpaslan'ın dilinde, surlarda Ulubatlı'nın elinde, zemini kan kırmızı, ay yıldızlı al bayrağımızı canı pahasına savunan, vatan toprağını terk etmeyen, düşmana 'Çanakkale Geçilmez' diyen, tüm dünyaya ders veren şanlı ordumuz en büyük gururumuzdur. Bugünü anlamak için Çanakkale'ye, Çanakkale'yi anlamak için de bugüne bakmamız gerekir. Çanakkale Zaferi, Türk milletini, yurt edindiği Anadolu'dan atmak ve yok etmek üzere yola çıkmış zalimlerin hüsran ve kesin bir yenilgi ile defedilmesinin adıdır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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