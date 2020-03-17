18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gür, mesajında dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan Çanakkale Zaferi'nin milli birlik ve beraberlik içinde verilen insanlık tarihinde eşine az rastlanır şanlı bir mücadelenin destanı olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi ile milletin kahramanlığını, cesaretini, azmini ve vatan sevgisini ortaya koyduğunu belirten Gür, şunları kaydetti:

"Milletimizin özgürlük ve vatan için gerektiğinde neleri feda edebileceğini gösterdiği, mazlumun zalime direnişinin sembolüdür. Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz."

Çanakkale, AK Parti, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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