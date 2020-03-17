18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları ve bazı kuruluşlar 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, tarihteki önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin o dönemdeki tüm imkansızlıklara rağmen Türk milletinin bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren şanlı bir zafer olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerin, "Çanakkale geçilmez" nidasıyla tarihin akışını değiştirdiğini vurgulayan Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen milletin küllerinden yeniden doğuşuna vesile olduğunu aktardı.

Türk milletinin Çanakkale'de yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olduğunu kaydeden Şahin, "Adını tarihe yazdıran bu zafer, askerlerine 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin, top yekun Türk milletinin zaferidir. Ecdadımızdan miras aldığımız vatan sevgisi, bizlere emanet edilmiş olan bu aziz vatana, günümüzde ve gelecekte, aynı şuur ve sadakatle sahip çıkılacağının da güvencesidir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, tarihin akışı üzerinde Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

Bugün de vatan üzerinde oynanmak istenen oyunlara, millete yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıldığını belirten Erdoğan, "Kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz. Kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türk ordusunun gücünü ve kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin vatan topraklarını ve bağımsızlığı korumak için varını yoğunu ortaya koyan bir milletin tarihin akışını değiştirdiği bir zafer olduğunun altını çizen Uzer, "Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi ile Türk milleti, kendisini tarihten silmek isteyenlere imkansızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirtmiştir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de Mehmetçiklerin, "Çanakkale geçilmez" diyerek Türk tarihinin en şerefli sayfalarını doldurduğu, milletin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en önemli örneklerinin sergilendiği bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberliğinin en güzel simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, bir azmin ve inancın zaferidir. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu hiç şüphesiz ki atalarımızın istikbalimiz adına verdikleri canlara borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç da 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne göz diken hain emellerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve kahraman Türk askerinin destanlaşan ruhu ile amacına ulaşamadığını aktaran Kılıç, "18 Mart 1915, bağımsızlığımızı milli karakterimizin değişmez bir parçası olarak bütün dünyaya gösterdiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanın toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Türk ve dünya tarihinde unutulmaz bir iz bırakan ve bu vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü hep birlikte idrak ettiklerini ifade etti.

Türk tarihindeki zaferlerin vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olduğuna dikkati çeken Fadıloğlu, "Milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde üstün bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da temel taşlarından biri olmuştur." açıklamasında bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da vatanın bütünlüğü ve yüce Türk ulusunun bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek en yüksek mertebeye erişen aziz şehitleri böyle bir günde rahmet, şükran ve minnetle andığını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise mesajında, Çanakkale Savaşı'nın milli şuurun tek yürek, tek yumruk olduğu ve vatan toprağını düşmana teslim etmemek için ölümü göze almış aziz ecdadın kahramanlık mücadelesi olduğunu aktardı.

GSO Başkanı Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise milletin istiklal ve istikbali için genç yaşlı, kadın erkek demeden mücadele vererek tarihe altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Türk milletinin ülkenin bekası ve bağımsızlığı için ölüme koşar adım gittiğini bildiren Ünverdi, "Biz de bu milletin her bir ferdi olarak gerektiğinde aziz vatanın birlik ve bütünlüğü için ülkemizin değerlerinin savunulmasında gözümüzü kırpmadan seve seve canımızı feda etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise Çanakkale Zaferi'nin bir milletin dirilişi, uyanışı, küllerinden yeniden doğuşu olduğunu ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden bütün kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da mesajlarında, Çanakkale Zaferi'nin tarihten silinmek istenen aziz bir milletin yedi düvele karşı vatanını korumak için verdiği kahramanca mücadelenin destanı olduğunu belirtti.