18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmez, mesajında, Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın, vatanı, milleti ve mukaddes değerleri korumak uğruna canını veren aziz şehitlerin "Şehitler Günü"nü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale'nin paylaşılmak ve tarihten silinmek istenen bir cihan imparatorluğu içinden

kahraman bir milletin varlığını bütün dünyaya ispat ettiği, tarihte eşine rastlanamayacak kadar

muhteşem bir milli duygu, inanç, istiklal, kahramanlık ve milli şahlanışın başlangıç

noktası olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Çanakkale, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, doğulusu, batılısı bu

topraklarda yaşayan her bir ferdin kader birliği yaparak şehit düştüğü yerdir. Dünya tarihini

ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin ilk

kıvılcımı ve şahlanan bir milletin hür yaşama aşkının ibret verici ve destansı bir

mücadelesidir.

Bundan 105 yıl önce kahraman ecdadımız eşsiz bir destan yazdı."

Belediye Başkanı Kılınç

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç da Çanakkale Zaferi'nde milletin destansı başarısını sıralamanın kendileri gibi bu aziz milleti de mutlu ettiğini belirterek, "Çanakkale Zaferi, uluslararası arenada önemli bir referansımız ve ecdadımızın bize en yüce mirasıdır. Ecdadımızın bağımsızlık ilkesiyle bize armağan ettiği bu topraklar, Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli devletlerimize ev sahipliği yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilk değil, son devletimiz olarak ebediyyen ay yıldızlı bayrak altında aziz milletimize ev sahipliği yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım

Yıldırım da Türkiye ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale destanının 105. yıl dönümünde vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanların hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğildiklerini belirtti.

Mücadelenin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine büyük bir askeri deha ve çok güçlü bir lider olarak çıkışı açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirerek tarihe 'Çanakkale geçilmez' sözü ile yazılmış bir destandır. Bu destanın ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan milletimiz, dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.