18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlayarak şehitlere rahmet diledi.

Çanakkale Zaferi'nin sıradan bir muharebe olarak izah edilmemesini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu zafer, aziz milletimizin vatan ve hürriyet aşkıdır. Çanakkale bir destandır ve bu destanı bayrağı uğruna, ülkesi ve milleti uğruna şehadet şerbeti içerek kurban olan başı kınalı kuzular yazmıştır. Bu destanda inanç vardır, iman vardır. Milletin varlığı ve birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast edenlere karşı siper edilen göğüsler ve sarsılmaz birer kaleye dönüşen yürekler vardır. Çanakkale Türk tarihine de altın harflerle yazılıp, Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuştur."

AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci ise Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin dünyaya karşı gösterdiği direniş, birlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı hayat felsefesi olarak benimsediğini aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Milli mücadele ruhunun ilk meşalelerinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nden 105 yıl sonra da milletimiz aynı inanç, kararlılık ve ruhla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam etmektedir. Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimiz, gönlümüzün en yüce mertebesinde daima saygı ve sevgiyle anılacaktır. Bizlere düşen ise, onların yaktığı bağımsızlık meşalesini ebediyete taşımaktır. Bu vesileyle, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

AK Parti Malatya Milletveki Öznur Çalık da Çanakkale Zaferi'nin iman, sarsılmaz cesaret ve mertliğin simgesi olduğunu kaydetti.

2000 yıllık tarihimiz, inanç, kararlılık ve yiğitlikle kazanılmış birbirinden değerli zaferlerle dolu olduğunu aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Gerek Suriye ve Libya'da verdiğimiz mücadelede gerek Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs hususunda ülke olarak geçirdiğimiz zor günleri atlatmak için Çanakkale ruhunu yakalamamız, milletçe dayanışma ve birlik içinde gerçek ve mecaz anlamlarıyla virüslere karşı mücadele etmemiz elzemdir. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde toprağımızı, bayrağımızı, ezanımızı borçlu olduğumuz kahraman atalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, bize emanet ettikleri bu vatana ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin o dönemde yokluklarla mücadele eden milletin gelişmiş devletlere karşı kazandığı büyük bir destan olduğunu aktaran Karabulut, "Çanakkale Zaferini dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahramanları yetiştiren milletimiz, o kahramanların hatırasına yakışır nesilleri de elbette yetiştirmiş,yetiştirmeye de devam edecektir. Çanakkale'deki büyük destanı yazan kahramanlarımızın yapmış oldukları fedakarlığın bugünkü karşılığı tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlettir. Bunun ikinci bir alternatifi yoktur." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Çanakkale Zaferi'nin nesilden nesile aktarılan bir zafer olduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin topyekün ayağa kalktığı bir diriliş abidesi olduğunu ifade eden Güder, "18 Mart 1915, dünyaya gösterdiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Bizler bu vatan için canıyla, kanıyla savaşan ve feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu vatan toprakları, ülkesi, bayrağı, vatanı ve milleti için uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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