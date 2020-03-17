18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile bazı sivil toplum kuruluşları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali, Soytürk, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan ve tarihe altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Çanakkale destanının Türk'ün yenilmezliğini, Mehmetçik'in azim ve iradesini, aynı zamanda centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş olması açısından da önemli olduğuna işaret eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Bu destanın her satırında isimsiz kahramanlar ve insanlık onuru vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, Mehmetçiklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtı olmuştur. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce devletimiz ve asil milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecek ve geleceğimize daha emin adımlarla yürüyerek, güçlü devlet ve güçlü millet olma şuurunu canlı tutacak ve yüceltecektir."

Milletvekili Dülger de Türk milletinin 1. Dünya Savaşında kendisine biçilen kefeni yırtarak, tüm imkansızlıklara rağmen tarihe sığmayan ve gurur veren bir destan yazdığını ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin "Çanakkale geçilmez" dedirten, genç yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanların kazandığı eşsiz bir zafer olduğunu aktaran Dülger, "Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil, milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Anadolu'nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidimiz, bizlere 105 yıldan beri güç vermiştir ve vermeye de devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dal da Çanakkale Zaferi'nin tüm imkansızlıklara rağmen büyük fedakarlıklar ile kazanılan gurur ve cesaret kaynağı olduğunu aktardı.

Çanakkale Zaferi ile vatanın savunulması ve bağımsızlığın söz konusu olduğunda Türk milletinin nasıl tek vücut olduğunun ve birlikte neleri başarabileceğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğine işaret eden Milletvekili Dal, "Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini koruyarak bizden sonraki nesillere emanet etmektir." ifadelerine yer verdi.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de tarihin en çetin mücadelelerinden birisi olan Çanakkale destanının tüm olumsuzluklara rağmen Türk ordusunun neler yapabileceğini gözler önüne seren bir zafer olduğunu belirtti.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Çanakkale Savaşı'nın tarihin dönüm noktalarından biri olduğuna işaret ederek, Türk ordusunun gücünün söz konusu zaferle bir kez daha tüm dünya tarafından görüldüğünü vurguladı.