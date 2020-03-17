18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika
Son Dakika Politika 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, bayrağı uğruna canını feda etmekten asla çekinmeyen Türk milletinin, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla verdiği destansı mücadelenin adı olduğunu vurguladı

Çanakkale Zaferi'nin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Çanakkale, imkan karşısında imanın zaferidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele meydan okuyan asil milletimizin göğsündeki iman ve benliğindeki istiklal aşkının eseridir. Çanakkale Zaferi, milletimizin, şartlar ne olursa olsun kutsal bildiği vatanı, bayrağı ve ezanı için neler yapabileceğinin ve nelerden vazgeçebileceğinin göstergesidir. İstiklalimiz uğruna canından vazgeçen şehitlerimiz bizlere ilelebet yaşayacak bir vatan emanet etmiştir. Bugün, her bir ferdiyle milletimizin görevi bu emanete sahip çıkmaktır."

"Çanakkale'de, Kınalı Hasanların, on beşlilerin, tıbbiyelilerin, Havranlı Koca Seyit'in, Halep'ten, Şam'dan gelerek bu mücadeleye katılanların ve milletimizin topyekun ortaya koyduğu ruh, zafere ulaşmamıza vesile olmuştur." ifadesini kullanan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu ruh, bir asır sonra milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek hain darbe girişimine karşı koymasını sağlamıştır. Aynı şekilde bugün devlet ve millet olarak ortaya koyduğumuz mücadeleleri de Çanakkale'de tarih yazan ecdadımızdan aldığımız ilhamla vermekteyiz. Çanakkale'nin geçilmez, milletimizin yenilmez olduğunu tarihe altın harflerle nakşeden zaferin 105. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyorum."

Çiğdem Karaaslan, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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