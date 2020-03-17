18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Pekyatırmacı, Çanakkale Zaferi'nin şehadetleriyle destan yazan ecdadın tarihe düştüğü bir not olduğunu belirtti.

Çanakkale ruhunun her dönemde var olduğunu ve hiçbir zaman kaybolmayacağını vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bizim ecdadımız Çanakkale'de 105 yıl önce 7 düvele karşı onların teknik üstünlükteki silahlarına karşı iman gücüyle o mücadeleyi kazandı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun mayası orada oluştu. Bu zaferle kurtuluş mücadelemizi en güzel şekilde sonuçlandırdık. Bu Anadolu yurdu Türk yurdu olarak yaşamaya devam ediyor ve öyle de devam edecek. Bizi hiçbir güç buradan çıkaramayacak. 15 Temmuz'da da bu ruhun hala canlı olduğunu gördük ve son olarak da Bahar Kalkanı Harekatı'nda bunu tekrar yaşadık. Bizim bağımsızlığımıza, istiklalimize, istikbalimize kastedenler karşılarında her zaman bu Çanakkale ruhunu bulacaklar ve hiçbir zaman onlara geçit vermeyeceğiz. Vatanımızın bekası için bugüne kadar gözünü kırpmadan canından vazgeçen tüm ecdadımızı ve Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz."

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi         
16:51
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!         
16:36
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]