18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Memiş, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğinin gözler önüne serildiği Çanakkale'de var oluş mücadelesinin temellerinin atıldığını belirtti.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te, Türk milletinin destan yazdığını anımsatan Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yedi düvele karşı göğsünü siper edip, kazanılmış şanlı zaferlerden biridir Çanakkale. İman ve vatan aşkıyla çarpan yürekler, şehitlik mertebesine ve gazilik için bir an olsun gözünü kırpmadan gövdelerini siper ettiler ve dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı, evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini kırpmadan verdiler. Kahraman ecdadımız bu şanlı mücadelede imanından güç almış, vatan aşkıyla ayakta kalmıştır. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır. Vatanı savunmak, ezanımızın yurdumuzda yankılanması, vatanı savunmak, şanlı Türk bayrağımızın göklerde dalgalanması ve namusumuzu korumak demektir. Bir kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Aziz halkımızın bu onurlu gününü en kalbi duygularımla kutluyorum."