18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

27 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrenciler, Çanakkaleli öğrencilerle çektikleri klipte "Çanakkale" türküsünü seslendirdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrenciler, Çanakkaleli öğrencilerle çektikleri klipte "Çanakkale" türküsünü seslendirdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Akçansa Güzel Sanatlar Lisesinden Şemdinli'ye gelen 6 öğrenci, ilçenin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Daha sonra Çanakkaleli ve Şemdinlili öğrenciler, çektikleri klipte "Çanakkale" türküsünü seslendirdi.

Klibe destek veren Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şemdinli ve Çanakkale arasında gönül köprüsü kurmak ve ilçelerinin de Türkiye'nin her yerindeki gibi huzurlu ve sükunet içinde olduğunu göstermek amacıyla klibi çektiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bunu başardığımıza inanıyoruz. Bu klibin başka bir amacı da 18 Mart'ın bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermekti. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, 18 Mart'ta canlarını vatan için verenlere borçluyuz. Klibin hazırlanması için Çanakkale'deki arkadaşlar, buradaki arkadaşlarımızla iletişime geçti. Biz de belediye ve kaymakamlık olarak klibin hazırlanmasını istedik, her türlü desteği verdik."

Çanakkale, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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