18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

12 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül, mesajında vatanın birlik ve beraberliği için canını feda eden şehitleri hiç bir zaman unutulmayacağını belirtti.

Türk milletinin canları uğruna bu topraklar için mücadele ettiğini ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"105 yıl önce ecdadımız canları uğruna bu toprakları bize yurt kılma adına önemli bir mücadelede verdiler. Yine günümüze kadar gelen süreçte yurda dönüşen vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gerek ülkemizde gerekse sınır dışımızda sayısız kahramanımız sayesinde birliğimizin, beraberliğimizin ve bir arada olmamızın önemini daha iyi anlıyoruz. Bulunduğumuz görev itibari ile de böylesine şanlı bir ecdadın nesline hizmet vermekten büyük gurur duyuyoruz. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. AK Belediyeciliğin hizmette her zaman çıta yükselttiği bir anlayışla, milletimizin birliği, iman gücü ve kardeşliği ile gelecek nesillerimize de ecdadının nasıl kahramanlık sergilediğini anlatmanın gayreti içerisindeyiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, makamları cennet olsun."

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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