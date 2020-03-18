18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sayar, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, milletin iradesinin, inanıcının, azminin, bağımsız mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi ile ülkenin asla esaret altına alınamayacağının dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Sayar, şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan ve bayrak sevgisiyle hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bu vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak, ileriye götürmek aziz şehitlerimize ve gelecek nesillerimize karşı ortak sorumluluğumuzdur. Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Çanakkale Zaferi, Gürpınar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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