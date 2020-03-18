18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü

6 saat önce

Tekirdağ'da, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü, System.String[]

Tekirdağ'da, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, 105. yıl önce Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

Çanakkale şehitlerinin, Türk milletinin bağrındaki manevi hatırasının her zaman yaşatılacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aziz ve kahraman şehitlerimiz vatanımızın korunması istikbalimizin sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız uğruna göğsünüzü siper edip canlarını feda ederek bu aziz toprakları kanlarınızla suladınız. Siz şehitlerimiz hem Allah indinde hem de yüce Türk milletinin bağrındaki manevi hatırası daima en yüksek iftiharla yad edilecektir. Sizlerden aldığımız güç, azim ve kararlılıkla rengini kanlarınızdan alan şanlı Türk bayrağı gök kubbede özgürce dalgalanacak, vatan toprağımız son nefes, son nefer ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir."

Yıldırım, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu ve kurum müdürleri de katıldı.

Çanakkale, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:10 Kaynak: AA

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