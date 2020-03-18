18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Tulum sanatçısı Bahrettin Bıçakçı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü'nü, Taksim Meydanı'nda esnaf ve vatandaşla "Çanakkale Türküsü" söyleyerek kutladı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı iş yerleri kepenk kapatırken, Beyoğlu'nun oldukça boş olduğu gözlendi.

Taksim Meydanı'nın sessizliğini, tulumuyla "Çanakkale Türküsü"nü çalan ve söyleyen sanatçı Bahrettin Bıçakçı bozdu. Tüm dikkatleri üzerine toplayan Bıçakçı'ya yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf da eşlik etti.

Bıçakçı, İtilaf Devletleri'nin her yönden gelerek saldırıda bulunduğunu ancak Çanakkale'de takıldığını belirterek, zaferin 105. yılı dolayısıyla evde duramadığını, Taksim Meydanı'na gelerek dostlarıyla kutlamak istediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok törenin iptal edildiğini hatırlatan Bıçakçı, "Profesyonel tulum sanatçısıyım. Sıkıldım evde durmaktan. İşlerim iptal oldu. Artvine düğünlere gidecektim, bütün her şey iptal oldu. İnşallah halkımıza bir şey olmaz. Yine Çanakkale zaferlerini coşkuyla kutlarız." dedi.

Meydandaki bir büfenin çalışanı Hayri Taş, Bıçakçı'yı yıllardan beri tanıdığını, Çanakkale zaferi dolayısıyla ziyarete geldiğini dile getirdi.

Koronavirüs salgınının bütün dünya gibi Türkiye'yi de etkilediğine dikkati çeken Taş, "Biz de zincirin bir halkasıyız. Diğer günlere göre Taksim oldukça boş. Bütün dünya boş. İnşallah ileride değişir diye düşünüyoruz. 'Bunlar da geçer ya hu.' diyelim." diye konuştu.