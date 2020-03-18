18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Çanakkale 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Çanakkale 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu.
Diğer faaliyetlerin ise Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edildiği bildirildi.
Programa Kaymakam Ömer Kıraç, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve görevliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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