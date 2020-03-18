18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kaya, mesajında, aziz şehitlerin emaneti olan Türkiye topraklarını korumak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içeride ve dışarıda mücadelenin devam edeceğini belirtti.


18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği, inancın azmin ve kararlılığın simgesi olduğuna dikkati çeken Kaya, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale, Sakarya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:30 Kaynak: AA

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